Гройсман пожаловался на Порошенко и «враждебную систему» Вчера, 22:01 Цей матеріал також доступний українською kmu.gov.ua kmu.gov.ua

Премьер Владимир Гройсман заявил, что ему не удалось многое сделать из-за сопротивления системы, которая была «абсолютно враждебной».

Об этом он заявил в воскресенье, 16 июня, в эфире телеканала ICTV.

Премьер надеется на позитивные изменения во время президентства Владимира Зеленского.

«Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики», — сказал Гройсман.

Как пояснил премьер, для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

«Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебная — СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов», — отметил Гройсман.

Он добавил, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.

«В предыдущий период, к сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто ничем. Сейчас у меня есть шанс», — подытожил премьер.

Гройсман также заверил, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300.