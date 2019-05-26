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Гройсман попросит Раду принять его отставку

Сегодня, 20:19
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Гройсман попросит Раду принять его отставку - фото

пресс-служба Кабмина

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду проголосовать за его заявление об отставке.

«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке», — заявил он в интервью ICTV.

По словам Гройсмана, после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового правительства.

«После отставки мы продолжаем работать на своих должностях», — сказал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

В Верховной Раде уже зарегистрировано заявление об отставке Гройсмана.

Теги:   Владимир Зеленский Правительство Гройсмана Владимир Гройсман

Спецтема   Зеленский — новый президент

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