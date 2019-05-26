Гройсман попросит Раду принять его отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду проголосовать за его заявление об отставке.
«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке», — заявил он в интервью ICTV.
По словам Гройсмана, после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового правительства.
«После отставки мы продолжаем работать на своих должностях», — сказал он.
Напомним, что президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.
В Верховной Раде уже зарегистрировано заявление об отставке Гройсмана.