Гройсман пообещал как минимум двойное увеличение минимальной зарплаты Вчера, 21:21 Цей матеріал також доступний українською epravda.com.ua epravda.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV.

«Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, на минимальном уровне мог получать столько денег, чтобы была возможность посетить магазин и купить то, что ему необходимо для собственной жизни. И поэтому когда я стал премьер-министром, для меня было чрезвычайно важным начать повышать минимальную зарплату в стране. Это удалось сделать, с $50 по состоянию на 1 января 2017 года, сегодня уже заработная плата $150. План на ближайшие два года, и я знаю как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю, как можно сделать», — заявил Гройсман.

Премьер также подчеркнул, что печатный станок — это не сценарий работы правительства.

«Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков! Только экономика — за счет детенизации и инвестиций», — добавил Гройсман.