Гройсман опроверг заявление Тимошенко о приватизации ГТС 22 июня, 08:13 1182 Цей матеріал також доступний українською kmu.gov.ua ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована — Гройсман kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман опроверг слухи, распространенные лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко, о приватизации газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное — ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу», — заявил Гройсман.

Ранее агентство Интерфакс сообщало, что партия ВО Батькивщина обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. По словам Тимошенко, деньги, которые зарабатывает украинская ГТС, распределялись по оффшорным счетам Гройсмана, экс-президента Украины Петра Порошенко и председателя НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева.