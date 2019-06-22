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Гройсман опроверг заявление Тимошенко о приватизации ГТС

22 июня, 08:13
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Гройсман опроверг заявление Тимошенко о приватизации ГТС - фото

kmu.gov.ua

ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована — Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман опроверг слухи, распространенные лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко, о приватизации газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное — ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу», — заявил Гройсман.

Ранее агентство Интерфакс сообщало, что партия ВО Батькивщина обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. По словам Тимошенко, деньги, которые зарабатывает украинская ГТС, распределялись по оффшорным счетам Гройсмана, экс-президента Украины Петра Порошенко и председателя НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева.

Теги:   Приватизация ГТС Украины Юлия Тимошенко Владимир Гройсман

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