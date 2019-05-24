Гройсман объявил, что создает партию Украинская стратегия
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что создает политическую партию Украинская стратегия.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия», — сказал он.
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.
Выступая с обращением к народу Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.