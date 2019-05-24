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Гройсман объявил, что создает партию Украинская стратегия

Вчера, 20:00
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Гройсман объявил, что создает партию Украинская стратегия - фото

Кабмин

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что создает политическую партию Украинская стратегия.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия», — сказал он.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

Выступая с обращением к народу Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Спецтема   Выборы в Раду

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