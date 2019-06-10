Громкие заявления Кучмы в Минске: АП отреагировала на открытие ГПУ уголовных дел Сегодня, 16:46 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Юлия Мендель и Леонид Кучма пресс-служба президента Украины

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала открытие ГПУ трех уголовных дел по итогам заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске и заявлений представителя Украины Леонида Кучмы.

Мендель заявила, что в АП не понимают, чем руководствовался глава ГПУ Юрий Луценко открывая уголовные дела после заседания контактной группы.

«Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела… В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Юрия Бойко и виктора Медведчука в РФ», — цитирует Мендель Интерфакс-Украина.

По словам Мендель, граждане Украины Бойко и Медведчук уже дважды ездили в страну-агрессор, встречались там с ее представителями, а со стороны ГПУ нет «никаких правовых решений по этому поводу».



7 июня генпрокурор Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований три уголовных производства — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены.

По его словам, уголовные дела начаты после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями «ЛДНР».

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.



Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма якобы выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявления с капитуляцией.