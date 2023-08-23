Зеленский рассказал, как ВСУ готовятся к потенциальным тренировкам на Gripen 23 августа, 19:08 Украинские пилоты начали тестовые полеты на истребителях Gripen, но Швеция пока не будет передавать их Киеву (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская техническая группа уже прибыла в Швецию, чтобы подготовиться к потенциальной тренировочной миссии на истребителях Gripen.

«Приехала наша техническая группа — они будут пять недель проверять, как они работают», — сказал украинский лидер в эфире телемарафона про Gripen.

Зеленский добавил, что если эти истребители будут полностью подходить Украине технически и если правительство Швеции будет готово это обсуждать, после этого Киев договорится со Стокгольмом о тренировочной миссии. Президент добавил, что также Украина работает и по F-16.

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16 июня правительство Швеции сообщило, что страна будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинские пилоты тестируют потенциальные возможности использования шведских истребителей Gripen в перспективе.

21 августа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон исключил передачу истребителей Gripen Украине, отметив, что заявка Швеция еще не в НАТО.