Гриневич: У меня не было никаких контактов с президентской командой 4 июня, 18:58 Цей матеріал також доступний українською НВ По мнению Гриневич, команда президента Зеленского не очень хорошо знакома с состоянием образования в Украине НВ

Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила в эфире Радио НВ, что у нее не было никаких контактов с командой президента Владимира Зеленского.



«У меня не было никаких контактов с президентской командой. Из того, что я читаю, по аналитике тех людей, которые там вроде отвечают за направление образования, я понимаю, что они очень мало знают о том, что делает Министерство образования и науки. Потому что они говорят о каких-то вещах, которые надо сделать, а у нас есть четкая программа и мы уже это делаем. Такое впечатление, что они этого не знают», — заявила министр.

По словам Гриневич, реформа образования — это реформа «на десятилетие», то есть она должна продолжаться, несмотря на смену власти.

«Те основы, которые заложены в реформу, должны продолжаться. И у меня есть большая тревога по этому поводу, потому что в Украине, к сожалению, нет развитой нормальной политической культуры передачи власти», — отметила она.

Гриневич выразила мнение, что такая передача власти должна сопровождаться консультациями предыдущего министра с новым министром и их команд, чтобы передать полученные за предыдущий период достижения, которые в дальнейшем должны быть развиты.

Напомним, 18 апреля Владимир Зеленский представил свою команду. Ответственным за образование он назвал Сергея Бабака из Украинского института будущего.