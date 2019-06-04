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Гриневич: У меня не было никаких контактов с президентской командой

4 июня, 18:58
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Гриневич: У меня не было никаких контактов с президентской командой - фото

НВ

По мнению Гриневич, команда президента Зеленского не очень хорошо знакома с состоянием образования в Украине

Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила в эфире Радио НВ, что у нее не было никаких контактов с командой президента Владимира Зеленского.

«У меня не было никаких контактов с президентской командой. Из того, что я читаю, по аналитике тех людей, которые там вроде отвечают за направление образования, я понимаю, что они очень мало знают о том, что делает Министерство образования и науки. Потому что они говорят о каких-то вещах, которые надо сделать, а у нас есть четкая программа и мы уже это делаем. Такое впечатление, что они этого не знают», — заявила министр.

По словам Гриневич, реформа образования — это реформа «на десятилетие», то есть она должна продолжаться, несмотря на смену власти.

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«Те основы, которые заложены в реформу, должны продолжаться. И у меня есть большая тревога по этому поводу, потому что в Украине, к сожалению, нет развитой нормальной политической культуры передачи власти», — отметила она.

Гриневич выразила мнение, что такая передача власти должна сопровождаться консультациями предыдущего министра с новым министром и их команд, чтобы передать полученные за предыдущий период достижения, которые в дальнейшем должны быть развиты.

Напомним, 18 апреля Владимир Зеленский представил свою команду. Ответственным за образование он назвал Сергея Бабака из Украинского института будущего.

Теги:   Реформа образования Владимир Зеленский Радио НВ Лилия Гриневич

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