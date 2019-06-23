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Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» — Гриневич

Вчера, 14:50
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Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» — Гриневич - фото

Андрей Дубчак / Радио Свобода

Пропагандисты реваншистских идей выходят из тени — Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что на авторов школьных учебников по истории Украины оказывают давление, требуя называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом».

Такое заявление она сделала в интервью Эспрессо.

«Вчера одном из моих коллег, автору Новейшей Истории Украины — учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства — позвонили и сказали: «Вы должны изменить в вашем учебнике Русско-украинская война на гражданский конфликт». Когда он сказал: «Я не буду этого делать, и мой учебник уже получил гриф Министерства образования», ему ответили: «Но сейчас ситуация идеологически меняется», — сообщила министр.

Она не уточнила, от кого поступил звонок.

Гриневич добавила, что пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

По ее словам, ситуация является тревожной, ведь свидетельств возможного реванша все больше с каждым днем.

Теги:   Война на Донбассе Учебники Лилия Гриневич

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