Григория Суркиса задержали на границе: он вывозил 13 часов — СМИ

22 апреля, 13:00
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Григорий Суркис (Фото:ФК Динамо)

Григорий Суркис (Фото:ФК Динамо)

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Нардепа и одного из президентов футбольного клуба Динамо Григория Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец, сообщает Украинская правда.

По данным собеседника издания, Суркис вывозил 13 часов через «зеленый коридор».

Украинская правда
Фото: Украинская правда

Часы не были указаны в декларации. И сейчас таможня вынесла ему отказ в их вывозе.

Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни назад.

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Протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.

В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины.

Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Отмечается, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов.

В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начали уголовное производство.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Граница Григорий Суркис Краковец

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