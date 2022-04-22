Григория Суркиса задержали на границе: он вывозил 13 часов — СМИ
Григорий Суркис (Фото:ФК Динамо)
Нардепа и одного из президентов футбольного клуба Динамо Григория Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец, сообщает Украинская правда.
По данным собеседника издания, Суркис вывозил 13 часов через «зеленый коридор».
Часы не были указаны в декларации. И сейчас таможня вынесла ему отказ в их вывозе.
Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни назад.
Протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.
В начале полномасштабного вторжения России Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины.
Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Отмечается, что они уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов.
В отношении инспекторов таможенного поста Вилок Закарпатской таможни, которые без проверки выпустили из страны братьев Суркисов, начали уголовное производство.
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