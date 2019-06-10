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Гриценко заявил о готовности возглавить правительство

Сегодня, 17:08
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Гриценко заявил о готовности возглавить правительство - фото

НВ

Гриценко заявил, что его партия не будет в оппозиции к нынешней власти

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил о готовности возглавить правительство после досрочных выборов в Раду.

Об этом он сказал на съезде партии Гражданская позиция, пишет Укринформ.

«Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство, и оно сработает точно лучше, чем нынешнее», — сказал лидер политической силы.

Гриценко добавил, что его команда готова занять должности в исполнительной власти.

«Мы готовы и будем участвовать в формировании и большинства, и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти», — подчеркнул он.

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Гриценко добавил, что его партия не будет в оппозиции ни в коем случае.

«Есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде, — они пойдут», — резюмировал политик.

Ранее партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.

Накануне Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.

Сам Саакашвили заявил, что Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Теги:   Гражданская позиция Премьер-министр Досрочные выборы в ВР Анатолий Гриценко

Спецтема   Выборы в Раду

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