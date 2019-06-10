Гриценко заявил о готовности возглавить правительство
Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил о готовности возглавить правительство после досрочных выборов в Раду.
Об этом он сказал на съезде партии Гражданская позиция, пишет Укринформ.
«Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство, и оно сработает точно лучше, чем нынешнее», — сказал лидер политической силы.
Гриценко добавил, что его команда готова занять должности в исполнительной власти.
«Мы готовы и будем участвовать в формировании и большинства, и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти», — подчеркнул он.
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Гриценко добавил, что его партия не будет в оппозиции ни в коем случае.
«Есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде, — они пойдут», — резюмировал политик.
Ранее партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.
Накануне Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил.
Сам Саакашвили заявил, что Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.