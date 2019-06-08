Гриценко в понедельник представит свою команду на парламентские выборы Сегодня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Гриценко / Facebook Анатолий Гриценко / Facebook

В понедельник, 10 июня, партия Анатолия Гриценко Гражданская позиция представит команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы.

Об этом лидер партии написал в Facebook.



«В понедельник, 10-го июня, Гражданская позиция представит команду, которая идет на парламентские выборы. Встречаемся в 14:00 на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Напротив красного корпуса Университета. Рад пригласить всех желающих пообщаться с командой и услышать нашу программу», — сообщил Гриценко.

Напомним, в субботу, 8 июня, на Старокиевской горе пройдет съезд партии Святослава Вакарчука Голос.

Съезд партии Слуга народа, который ранее также планировался на субботу, состоится в понедельник, 10 июня.