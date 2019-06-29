Перепалка Гриценко с Вакарчуком и бунт Филарета. Топ-5 цитат недели Сегодня, 07:10 2439 Цей матеріал також доступний українською Пресс-службы Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко Вакарчук и Гриценко повздорили в телеэфире Пресс-службы Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами, конкретными фактами, нех*ен идти в парламент.

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция, резко ответил лидеру партии Голос Святославу Вакарчуку во время перепалки в эфире телеканала ICTV.

2. Время показать свое лидерство, если вы хотите очистить Украину от того, что наделали люди Клинтон и Обамы.

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, в Twitter призвал президента Владимира Зеленского инициировать расследование о возможном вмешательстве Украины в американские выборы 2016-го и вероятном подкупе Джо Байдена экс-президентом Порошенко.

3. В Украине теперь три церкви.



Филарет, почетный патриарх ПЦУ, объявил о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата под своим руководством.

4. Не хотят, твари, изменений.

Михеил Саакашвили, лидер Руху нових сил, связал недопуск ЦИК кандидатов от его политсилы на выборах в Раду с деятельностью экс-президента Петра Порошенко.

5. Необходимо провести досрочные выборы, изменить Конституцию и сразу идти на [еще одни] досрочные выборы, чтобы перезагрузить парламент, сделать 250 депутатов.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, в эфире телеканала ICTV сделал заявление.

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года