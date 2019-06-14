Гриценко прокомментировал намерения сына баллотироваться по мажоритарному округу 14 июня, 13:48 Цей матеріал також доступний українською НВ Анатолий Гриценко НВ

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко прокомментировал в эфире Радио НВ намерения своего сына Алексея Гриценко идти на выборы по мажиритарному округа.



«На определенном этапе он возглавлял нашу киевскую организацию и работал достаточно активно. И была внутренняя логика (не от меня шла), что он пошел на прошлые парламентские выборы по спискам. Но фамилия Гриценко — это сразу скажут: родственники и все остальное. И поэтому, наверное, это тот барьер, который понимает он, который понимаю я. Он решил побороться в одном из киевских округов», — отметил Гриценко.

Гриценко пожелал сыну успехов на выборах, однако отметил, что с финансовой стороны у него будет очень скромная кампания, и ему будет очень непросто.

Напомним, 20 мая Анатолий Гриценко заявил, что его политсила поддерживает роспуск Верховной Рады и объявление досрочных выборов и примет в них участие.

Позже Гриценко заявил, что его политсила пойдет на выборы вместе с еще тремя партиями — Народный Контроль, Родная Страна и Европейская партия Украины.