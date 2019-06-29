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Гриценко открестился от родственных связей с Дмитрием Разумковым

Вчера, 19:37
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Радио Свобода

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко отрицает наличие «родственных» связей с лидером партии Слуга народа Дмитрием Разумковым.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Некоторые в сетях приписывают, что он (Дмитрий Разумков — ред.) мой сын или кто-то говорит, что пасынок. Это неправда. Вот Глеб Разумков — мой сын. Александр Васильевич Разумков умер. Но это другая ветвь жизни Александра Васильевича Разумкова. И Глеб, и Дмитрий. Они ни разу не виделись так же. Поэтому мы не родственники», — сказал Гриценко.

Гриценко добавил, что видел Дмитрия Разумкова только один раз, в студии одного из телеканалов.

У Анатолия Гриценко трое детей: Алексей, Светлана и Анна, также он воспитывает Глеба Разумкова, сына жены Юлии Мостовой (главный редактор издания Зеркало недели — ред.) от ее первого брака с ныне покойным политиком и основателем Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова. У последнего до встречи с Мостовой уже был сын Дмитрий, который сейчас возглавляет президентскую партию Слуга народа.

Теги:   Гражданская позиция партия Слуга народа Дмитрий Разумков Анатолий Гриценко

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