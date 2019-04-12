Гриценко отреагировал на обвинения со стороны России Сегодня, 18:58 727 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Гриценко via Facebook Анатолий Гриценко Анатолий Гриценко via Facebook

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, комментируя обвинения, предъявленные ему в России, заявил, что они могут быть связаны с опасениями, что его политическая сила будет представлена ​​в парламенте и правительстве.

Об этом сообщает Громадське.

“Я принадлежу к тем людям, которые точно будут отстаивать национальные интересы Украины, а не идти на какие-то уступки или коврижки со стороны России. Очевидно, они почувствовали, что после выборов наша партия будет представлена ​​и в парламенте, и в правительстве, и поэтому решили ударить таким образом информационно”, - сказал политик.

По его словам, объявление его в международный розыск теоретически может повлиять на его зарубежные поездки.

“Мы помним, что была проблема у Яценюка, когда его задержали на несколько часов в аэропорту, кажется в Цюрихе. Но будем реагировать соответствующим образом”, - сказал он.

Гриценко отметил, что давление со стороны РФ не повлияет на его позицию.

“Это явная политизация и политическая окраска. В таких случаях даже когда объявляется розыск через Интерпол, в конце концов, в Интерполе есть структуры, которые анализируют, и когда видят в том политическую окраску, то изымают из розыска. Мы это все переживем, давление со стороны России никак не повлияет ни на мою позицию, ни на позицию нашей команды”, - сказал Гриценко.

Ранее, Басманный суд Москвы заочно арестовал Анатолия Гриценко.

В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.

СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телекомпании Студия 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к "осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога".