Гриценко опубликовал предвыборный ролик, в котором спасает Зеленского от Путина Сегодня, 13:06 8847 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатолия Гриценко/Facebook Зеленский в ролике показан перепуганным и неуверенным в себе Скриншот с видео Анатолия Гриценко/Facebook

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко обнародовал предвыборный ролик, в котором помогает президенту Владимиру Зеленскому выиграть шахматную партию у главы Кремля Владимира Путина.

Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook.

По сюжету ролика, Зеленский играет со своим российским коллегой партию в шахматы, которая складывается далеко не в пользу бывшего шоумена, который не может определиться со своим следующим ходом.

Впрочем, все меняется, когда на помощь украинскому президенту приходит Гриценко, спасая тем самым ситуацию.

Напомним, ранее Гриценко заявил, что его партия Гражданская позиция воспользуется опытом Зеленского в ведения успешной избирательной кампании в интернете.