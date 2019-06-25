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Гриценко опубликовал предвыборный ролик, в котором спасает Зеленского от Путина

Сегодня, 13:06
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Гриценко опубликовал предвыборный ролик, в котором спасает Зеленского от Путина - фото

Скриншот с видео Анатолия Гриценко/Facebook

Зеленский в ролике показан перепуганным и неуверенным в себе

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко обнародовал предвыборный ролик, в котором помогает президенту Владимиру Зеленскому выиграть шахматную партию у главы Кремля Владимира Путина.

Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook.

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По сюжету ролика, Зеленский играет со своим российским коллегой партию в шахматы, которая складывается далеко не в пользу бывшего шоумена, который не может определиться со своим следующим ходом.

Впрочем, все меняется, когда на помощь украинскому президенту приходит Гриценко, спасая тем самым ситуацию.

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Напомним, ранее Гриценко заявил, что его партия Гражданская позиция воспользуется опытом Зеленского в ведения успешной избирательной кампании в интернете.

Теги:   Гражданская позиция Парламентские выборы Агитация Видео Анатолий Гриценко Владимир Зеленский

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