Гриценко допустил создание коалиции со Слугой народа Сегодня, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Громадянської позиції Партия утвердила свой избирательный список Пресс-служба Громадянської позиції

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что политсила не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с партией Слуга народа в новом созыве Верховной Рады.

Об этом сообщают Украинские новости.

«После избрания в парламент, если за тот период мы пройдем избирательную кампанию без потерь для государства со стороны новой команды, мы готовы и будем брать участие в формировании и большинства и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти», — заявил политик.

По словам Гриценко, они не пребывают в оппозиции.

«Мы ни в коем случае не в оппозиции, как, к примеру, Петр Порошенко… Мы настроены и есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде — они пойдут», — сказал он.

Напомним, что партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.