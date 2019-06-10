Гриценко допустил создание коалиции со Слугой народа
Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что политсила не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с партией Слуга народа в новом созыве Верховной Рады.
Об этом сообщают Украинские новости.
«После избрания в парламент, если за тот период мы пройдем избирательную кампанию без потерь для государства со стороны новой команды, мы готовы и будем брать участие в формировании и большинства и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти», — заявил политик.
По словам Гриценко, они не пребывают в оппозиции.
«Мы ни в коем случае не в оппозиции, как, к примеру, Петр Порошенко… Мы настроены и есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде — они пойдут», — сказал он.
Напомним, что партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.