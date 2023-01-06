Греко-католическая церковь не претендует на Киево-Печерскую лавру — Глава УГКЦ Святослав 6 января, 20:08 Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ пояснил, что Киево-Печерская лавра важна как общая святыня украинского народа, однако греко-католическая церковь не планирует соревноваться за возможность проведения церковных богослужений в лаврских храмах.

Об этом он сказал в интервью NV.



По словам иерарха, у УГКЦ нет претензий на святыни Киево-Печерской лавры, хотя они «очень внимательно наблюдают за этими процессами».

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«Даже когда мы как церковь не претендуем, чтобы там велись наши богослужения, нам не все равно как гражданам Украины», — объяснил Шевчук.

И добавил, что греко-католики будут просить Господа мудрости для государственных мужей, чтобы общенациональная святыня осталась общим сокровищем украинского народа.

Он напомнил, что исторически есть Почаевская лавра, которая имела «определённое отношение к Украинской греко-католической церкви». Эта лавра долгое время была важным духовным, культурным центром УГКЦ.

В ней был знаменит Василианский монастырь, Почаевская икона Богородицы коронована папскими коронами. Там был важный центр книгопечатания УГКЦ. «Нам не безразлично, что там будет твориться».

Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что митрополит Эпифаний впервые проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном храме Киево-Печерской лавры.