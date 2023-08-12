Греция присоединилась к декларации G7 по «гарантиям безопасности» для Украины — ОП 12 августа, 16:41 Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Греция стала четырнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7 по «гарантиям безопасности» для Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.

Он поблагодарил народ и правительство Греции, которая стала четырнадцатой страной, присоединившейся к вильнюсской Декларации G7 в поддержку Украины.

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«Увеличивается количество государств, которые готовы участвовать в обеспечении способности Украины защищаться и предотвращать повторение агрессии», — отметил Ермак.

Глава ОП добавил, что Украина продолжает работать с партнерами. По его словам, «впереди больше хороших новостей».

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по поводу двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Также 11 августа Киев начал двусторонние переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности.