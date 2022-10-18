В Украине введут комплексный экзамен для получения гражданства: Рада сделала первый шаг 18 октября, 15:18 Рада сделала первый шаг к введению комплексного экзамена на получение украинского гражданства (Фото:adm.dp.gov.ua)

Верховная Рада поддержала введение в Украине комплексного экзамена для получения украинского гражданства. Он включает знания по основам Конституции, истории Украины и уровень владения украинским языком.

Законопроект 7606 был принят за основу 18 октября, его поддержали 309 нардепов.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram, знание основ Конституции Украины будет одним из условий предоставления гражданства.

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Также пересматриваются сроки освоения государственного языка на уровне, определенном законодательством, в отношении лиц, принятых в гражданство Украины, как имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой.

Предполагается, что эти категории должны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на знание языка.

Кроме того устанавливается, что невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и знание языка указанными категориями лиц является основанием для потери украинского гражданства.

11 июля президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного комплексного экзамена для получения украинского гражданства, которая набрала 25 тысяч подписей. Он обратился к премьеру с просьбой проработать вопрос введения обязательного экзамена.

На данный момент одним из требований получения гражданства Украины иностранцами является уровень владения государственным языком. Его определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка после сдачи соответствующего теста. В то же время, он не включает в себя знаний по истории Украины и украинского законодательства.