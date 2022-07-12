Получение украинского гражданства: в Кабмине рассказали, какие экзамены будут сдавать претенденты

12 июля, 18:09
Паспорт гражданина Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Паспорт гражданина Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что может войти в комплексный экзамен для получения гражданства Украины.

Во вторник, 12 июля, глава Кабинета министров написал в Telegram-канале, что в правительстве подготовят законопроекты по введению экзамена. Министерству образования и науки и Нацкомиссии по стандартам государственного языка поручили разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины.

Видео дня

«Гражданство Украины сегодня — это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны», — подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также:
Олег Жданов
Олег Жданов
Второй этап сражения за Донбасс и мобилизация. Что готовит Путин?

11 июля президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного комплексного экзамена для получения украинского гражданства, которая набрала 25 тысяч подписей. Он обратился к премьеру с просьбой проработать вопрос введения обязательного экзамена.

Сейчас одним из требований получения гражданства Украины иностранцами является уровень владения государственным языком.

Путин хочет сделать украинцев своими рабами, как сделал с россиянами – Петрас Ауштревичус

https://www.youtube.com/embed/G4Zq0rQQIRA
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Конституция Украины Законопроект Гражданство Кабинет министров Украины Экзамен История Украины Украинский язык Петиция Денис Шмыгаль гражданство Украины

Эксклюзивы НВ

Виктория Спартц подняла важную тему об отсутствии в Украине анткоррупционного прокурора, однако ее письмо Байдену может навредить Украине с поставками оружия (Фото:Коллаж НВ)
Спартц против Банковой /
Кто стоит за новым «делом Ермака» и чем оно грозит Украине
12 июля, 13:48
Политика
Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
12 июля, 08:22
Страны
Сторонники кето утверждают, что эта диета подходит на все случи жизни (Фото:Ella Olsson/Unsplash)
Кето против средиземноморской /
Какая диета эффективнее в борьбе с диабетом и не только
12 июля, 07:06
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X