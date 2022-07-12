Получение украинского гражданства: в Кабмине рассказали, какие экзамены будут сдавать претенденты
Паспорт гражданина Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что может войти в комплексный экзамен для получения гражданства Украины.
Во вторник, 12 июля, глава Кабинета министров написал в Telegram-канале, что в правительстве подготовят законопроекты по введению экзамена. Министерству образования и науки и Нацкомиссии по стандартам государственного языка поручили разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины.
«Гражданство Украины сегодня — это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны», — подчеркнул Шмыгаль.
11 июля президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного комплексного экзамена для получения украинского гражданства, которая набрала 25 тысяч подписей. Он обратился к премьеру с просьбой проработать вопрос введения обязательного экзамена.
Сейчас одним из требований получения гражданства Украины иностранцами является уровень владения государственным языком.
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