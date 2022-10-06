Зеленский ответил на петицию о возвращении гражданства Корбану 6 октября, 19:27 Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 октября, ответил на петицию с призывом вернуть украинское гражданство бизнесмену Геннадию Корбану.

Ответ опубликован на сайте главы государства под петицией, которая набрала больше 25 тысяч подписей. Автор петиции призывал пересмотреть и отменить указ о прекращении украинского гражданства Корбана.



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В ответе президент напомнил, что основания для потери гражданства перечислены в статье 19 Закона о гражданстве Украины, но часть положений этой статьи не применяются, если в результате гражданин станет человеком без гражданства. Также основания для потери гражданства ex lege или по инициативе страны-участницы определяет Европейская конвенция о гражданстве, ратифицированная Законом от 20 сентября 2006 года.

«Определенные законом основания и порядок получения и прекращения гражданства Украины общие для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины», — отмечается в ответе.

В ответе также сказано, что автору петиции сообщат о результатах рассмотрения.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана заяил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».