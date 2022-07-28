Зеленский впервые прокомментировал лишение гражданства Корбана 28 июля, 17:50 Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 июля, прокомментировал лишение гражданства бизнесмена и главу штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана.

Как сообщает Укринформ, во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой глава государства сказал, что решение о прекращении гражданства Корбана является законным.

Видео дня

«Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности пересмотра решения о прекращении гражданства Корбана или объяснения его мотивов, чтобы избежать спекуляций.

26 июля Геннадий Корбан сказал, что ищет возможность пересечь границу Украины с помощью свидетельства о рождении, потому что паспорт у него забрали.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.



В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.



22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».



За что Коломойского, Корбана и Рабиновича лишили гражданства Украины? – Роман Кравец, Роман Романюк https://www.youtube.com/embed/M5hqUdEI_Ro

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.