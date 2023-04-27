«Будем с попкорном и Кока-колой наблюдать». Подоляк рассказал, какой будет гражданская война в России 27 апреля, 20:18 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что после освобождения украинской армией временно оккупированных территорий Россия погрузится в гражданскую войну.

В комментарии 24 каналу Подоляк напомнил, что Украина не намерена вмешиваться во внутреннюю политику России и захватывать ее территории. Однако, по его словам, цивилизованному миру нужно готовиться к гражданской войне в России.

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Советник убежден, что процесс внутреннего распада России вполне естественный, а война постепенно перекинется на саму Россию, где между собой будут воевать различные кланы и бандформирования.

Он добавил, что у ВСУ нет необходимости захватывать маленькие российские города, чтобы потом обменивать их на украинские территории. Подоляк подчеркивает, цель Украины — выход на границы 1991 года, а когда это произойдет, Россия сама погрузится в гражданскую войну.

«Мы доходим до границ 1991 года — для нас это принципиально. Освобождаем оккупированную территорию и все. Все, что будет происходить в России — мы будем с попкорном и Кока-колой наблюдать. Сидеть и смотреть за тем, как Россия перестает существовать в таком виде. Потому что исторически — эта страна не нужна глобальному человечеству сегодня», — подчеркнул он.

Подоляк добавил, что после деоккупации украинских территорий будет построена настоящая и полноценная граница между Украиной и РФ, которая будет включать не только стену, но и культурную, экономическую, информационную и политическую границу.