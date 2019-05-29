Грановский вышел из БПП после ночного визита Коломойского — журналист Вчера, 19:59 Цей матеріал також доступний українською Александр Грановский/Facebook Александр Грановский поддерживает контакты с Игорем Коломойским Александр Грановский/Facebook

Народный депутат Александр Грановский вышел из партии Блок Петра Порошенко после встречи с олигархом Игорем Коломойским, сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Игоря Коломойского Грановскому домой», — написал он в Facebook.

По информации журналиста, Грановский, выполняя «деликатные» поручения бывшего президента Петра Порошенко по юридическим вопросам, продолжал поддерживать контакты с Коломойским.

«Коломойский к нему ездит, потому что Грановский дистанцировался от национализации Приватбанка, и контакты с Коломойским все эти годы не разрывал. Видимо, Порошенко считает, что Грановский будет молчать и не станет портить отношения излишней откровенностью», — сказал он.

Напомним, что Александр Грановский заявил, что два дня назад вышел из партии БПП. Он призвал не искать какой-то сложный подтекст в его решении, «потому что его нет».