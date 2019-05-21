Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Евгений Быстрицкий
Между виртуальным и реальным. Давайте оценивать Зеленского серьезно
Георгий Тука
Почему досрочные выборы ВР — ошибка
Андрей Зубов
Зеленский побеждает Путина
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

ГПУ получила заявление клиентов Джулиани против Коломойского

Вчера, 17:20
498
Цей матеріал також доступний українською
ГПУ получила заявление клиентов Джулиани против Коломойского - фото

кадр видео BIHUS info/Youtube

Дело еще не открыто

В Генеральной прокуратуре подтвердили получение заявления от американцев Игоря Фрумана и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную», — сказала она.

По ее словам, в ГПУ подана копия заявления, решение об открытии уголовного производства принимает Государственное бюро расследований. ГПУ в данном деле выступает в роли процессуального руководителя.

В ГБР изданию сообщили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление. В Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.

Напомним, что граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, клиенты личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, обратились с заявлением в правоохранительные органы Украины из-за угроз со стороны Коломойского.

Они расценили обещание олигарха «вывести их на свет божий» как «приготовление к убийству».

В интервью Схемам Коломойский заявил, что в Украине действуют «аферисты» Игорь Фруман и Лев Парнас, находящиеся под расследованием в США. В Украине они якобы рассказывают о связях с Джулиани и «собирают деньги».

Рудольф Джулиани подтвердил, что Игорь Фруман и Лев Парнас действительно являются его клиентами и он посоветовал предъявить обвинения из-за угроз со стороны Игоря Коломойского.

Теги:   Генпрокуратура Украины Игорь Коломойский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 13:54

img
Команда Зеленского назвала оптимальную дату досрочных выборов в Раду
Политика

Вчера, 20:39

img
Идеолог партии Слуга народа и куратор диджитал-кампании стали советниками президента
Экономика

Вчера, 09:51

img
Миссия МВФ начала работу в Украине

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86044
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31176
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767