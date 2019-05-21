ГПУ получила заявление клиентов Джулиани против Коломойского Вчера, 17:20 498 Цей матеріал також доступний українською кадр видео BIHUS info/Youtube Дело еще не открыто кадр видео BIHUS info/Youtube

В Генеральной прокуратуре подтвердили получение заявления от американцев Игоря Фрумана и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную», — сказала она.

По ее словам, в ГПУ подана копия заявления, решение об открытии уголовного производства принимает Государственное бюро расследований. ГПУ в данном деле выступает в роли процессуального руководителя.

В ГБР изданию сообщили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление. В Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.

Напомним, что граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, клиенты личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, обратились с заявлением в правоохранительные органы Украины из-за угроз со стороны Коломойского.

Они расценили обещание олигарха «вывести их на свет божий» как «приготовление к убийству».

В интервью Схемам Коломойский заявил, что в Украине действуют «аферисты» Игорь Фруман и Лев Парнас, находящиеся под расследованием в США. В Украине они якобы рассказывают о связях с Джулиани и «собирают деньги».

Рудольф Джулиани подтвердил, что Игорь Фруман и Лев Парнас действительно являются его клиентами и он посоветовал предъявить обвинения из-за угроз со стороны Игоря Коломойского.