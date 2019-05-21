ГПУ получила заявление клиентов Джулиани против Коломойского
В Генеральной прокуратуре подтвердили получение
заявления от американцев Игоря Фрумана и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха
Игоря Коломойского.
Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь
генпрокурора Лариса Сарган.
«Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную
приемную», — сказала она.
По ее словам, в ГПУ подана копия заявления, решение
об открытии уголовного производства принимает Государственное бюро расследований.
ГПУ в данном деле выступает в роли процессуального руководителя.
В ГБР изданию сообщили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление. В Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.
Напомним, что граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас,
клиенты личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, обратились
с заявлением в правоохранительные органы Украины из-за угроз со стороны Коломойского.
Они расценили обещание олигарха «вывести их на свет божий» как «приготовление к убийству».
В интервью Схемам Коломойский заявил, что в Украине
действуют «аферисты» Игорь Фруман и Лев Парнас, находящиеся под расследованием в США.
В Украине они якобы рассказывают о связях с Джулиани и «собирают деньги».
Рудольф Джулиани подтвердил, что Игорь Фруман и Лев Парнас действительно являются его клиентами и он посоветовал предъявить обвинения из-за угроз со стороны Игоря Коломойского.