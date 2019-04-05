Говорит по-русски, не давит на патриотизм. Интервью Валерия Пекара – о пророссийском электорате Зеленского и втором туре
5 апреля, 14:59
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Соучредитель Гражданской платформы Нова Країна Валерий Пекар в эфире Радио НВ рассказывает о демократии в Украине, перспективах второго тура президентских выборов, противостоянии Владимира Зеленского и Петра Порошенко и их электорате.
- Избиратели совершенно не интересуются программами кандидатов, потому что, например, один из кандидатов вообще фактически не имеет ответов ни на какие вопросы и уклоняется от встреч с журналистами, а так же от дебатов. Второй кандидат имеет программу, но люди так же интересуются не столько программой, сколько оценивают его достижения за пять лет президентской каденциии. [...] Это будет очень мало влиять на решение избирателей. Решение избиратели принимают на сегодняшний день в основном иррационально.
- Есть значительная часть людей, которые руководствуются, например, желанием видеть новое лицо и нежеланием видеть старое лицо. При этом их совершенно не интересует, ни что будет делать новое лицо, ни рациональный анализ того, что сделало и не сделало старое лицо. Скорее речь идет просто о желании – пусть хуже, но другое.
- В результате раскола пророссийского сегмента, когда люди увидели, что нет победного кандидата, они увидели своего кандидата в Зеленском. Потому что он говорит по-русски, потому что он не давит на патриотизм. Все очень устали от тяжелой, высокопарной, консервативной патриотической риторики Порошенко. И третье – потому что он хочет закончить войну, не очень точно говорит, как он хочет это сделать, но, в принципе, такой подход импонирует пророссийскому избирателю, которого достаточно много. Я не хочу сказать, что Зеленский является пророссийским кандидатом. Я не знаю, потому что он не отвечает на эти вопросы. Но избиратель считает, что он пророссийский. И это часть избирателей. Потому что есть часть избирателей Зеленского, которые убеждены, что Зеленский – евроинтегратор, реформатор и антикоррупционер.
- Связь с Коломойским не является криминалом. А вот определенные действия, которые будут последствиями этой связи, они уже возможно будут квалифицированы судом когда-либо. [...] Мы ничего не знаем о том, что кандидат Зеленский планирует делать в направлении интересов господина Коломойского. Возможно ничего, возможно что-то. Вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. И коротенький ответ: "Меня ничего не связывает с Коломойским" – он, по крайней мере, не очень искренний. Потому что, как минимум, есть телевизионный канал, который очень сильно связывает.
- Надо понять, что люди, которые требуют либеральных экономических реформ, – это, с одной стороны, наиболее активная часть населения, это те, кто создает рабочие места, платит налоги, наполняет бюджет. Это те люди, которых особенно жалко терять, когда они эмигрируют. А с другой стороны, этих людей 15% – это меньшинство. Меньшинство украинских избирателей хотят реформ. Это факт, и это факт, который нужно признать. [...] Реформы в Украине поддерживает 15-20% населения, значит 80% – не поддерживают. Просто хотят, чтобы государство дало немножко больше денег.
- Так или иначе, большая социальная напряженность требует техники безопасности, как большое электрическое напряжение. Вы же с проводами под напряжением не договариваетесь о том, что они не будут вас током бить. Потому что вы только один раз схватитесь. Так и здесь. Нельзя определенные вещи делать с социумом и считать, что все будет хорошо.
- Такие результаты (в первом туре выборов президента – ред.) должны быть холодным душем для любого политика. Я точно не знаю, кто победит во втором туре. Все разговоры о том, что фактически результаты второго тура уже предусмотрены, я этого не принимаю. Потому что у нас впереди 20 дней, за которые можно многое сделать или не сделать. И если это действительно холодный душ, что бы я делал на месте президента Порошенко, я бы собрал команду и сказал: "Наша тактика оказалась не очень хорошей. Мы боролись с оппонентами, а нужно – за избирателя. Давайте подумаем, какие группы сейчас мы можем еще охватить".
- Ни в коем случае нельзя путать президента Голобородько и кандидата Зеленского. Это разные люди. Конечно, ребенок считает, что Дед Мороз – это настоящий Дед Мороз. Даже когда ребенок видит, как отец надевает бороду, то все равно она не может различать, она отождествляет актера и роль. Но мы же взрослые люди, мы понимаем, что президент Голобородько и кандидат Зеленский – это разные люди с возможно различными ценностями, с разными взглядами на эти вещи. Потому что президент Голобородько говорит то, что написали сценарист и режиссер. Президент Зеленский должен делать и говорить то, что соответствует его собственным ценностям и убеждениям.
- Я считаю, что президент оказался в плену иллюзий, что консервативный патриотический электорат составляет достаточно большую часть избирателей, а он составляет 16%. А это значит, что просто продолжать давить на эти патриотические консервативные лозунги ничего не даст. Это может дать возможно 1% какой-то. Мы видим, что даже на тех бойцов, которые ведут вооруженную борьбу против врага в составе Объединенных сил. Даже там значительная часть избирателей, граждан Украины, на которых не работает эта риторика. Нужно привлекать новые группы избирателей.
- Второй тур будет. Он будет демократичным. Свою демократию нужно ценить, уважать и понимать, что она оплачена кровью украинских бойцов. Украина – не Россия, Украина – это Европа, мы это видим на этих выборах. Второй тур будет тяжелым. Результаты непредсказуемы. И мне очень хочется верить, что оба кандидата будут достойны этой демократии, которую завоевал украинский народ, и украинские граждане будут достойны этой демократии, будут ее ценить, и выберут того кандидата, которому будут больше доверять.