Говорили «о делах». Аваков рассказал о встрече с Зеленским
Министр внутренних дел Арсен Аваков уже общался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
«Да, общался», — сказал он журналистам, пишет Укринформ.
По словам Авакова, с главой государства он говорил «о делах».
«О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили», — добавил он.
Министр добавил, что будет контактировать с Зеленским и в дальнейшем.
Напомним, после победы на президентских выборах советник Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что Аваков останется в кресле министра до парламентских выборов.
О встрече с Аваковым в день инаугурации рассказал и украинский олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в страну. Он назвал это встречей старых друзей.
Президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.
Народные депутаты должны рассмотреть вопрос отставки всего правительства Гройсмана уже в четверг, 30 мая.
На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.