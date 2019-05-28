Говорили «о делах». Аваков рассказал о встрече с Зеленским Вчера, 12:17 Цей матеріал також доступний українською МВД Аваков рассказал, что будет и дальше контактировать с Зеленским МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже общался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

«Да, общался», — сказал он журналистам, пишет Укринформ.

По словам Авакова, с главой государства он говорил «о делах».

«О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили», — добавил он.

Министр добавил, что будет контактировать с Зеленским и в дальнейшем.

Напомним, после победы на президентских выборах советник Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что Аваков останется в кресле министра до парламентских выборов.

О встрече с Аваковым в день инаугурации рассказал и украинский олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в страну. Он назвал это встречей старых друзей.

Президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Народные депутаты должны рассмотреть вопрос отставки всего правительства Гройсмана уже в четверг, 30 мая.

На 21 июля в Украине также назначены внеочередные выборы в Раду.

