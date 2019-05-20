Готов утратить свою должность: речь Зеленского после принятия присяги в одном абзаце
Приводим главные заявления президента Украины Владимира Зеленского из его речи после принятия присяги в Верховной Раде.
Не только я принял присягу, с сегодняшнего дня каждый из нас присягнул на верность Украине и несет ответственность за страну. Европейская страна начинается с каждого, но Европа не где-нибудь, а вот здесь (в головах — ред.). Нас 65 миллионов. Всем украинцам на планете, кто готов работать на благо Украины, я готов дать украинское гражданство. Наша первейшая задача — прекращение огня на Донбассе. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир. Не утрачивая наши территории, никогда. Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Президент — не икона, не идол. Президент — это не портрет. Повесьте туда (на стены в своих кабинетах — ред.) фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза. Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. У вас есть для этого два месяца. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва.
Напомним, сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.