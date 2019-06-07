Готов подставить плечо: Гройсман рассказал о своих отношениях с Зеленским Сегодня, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Кабмина Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов подставить плечо президенту Владимиру Зеленскому для реализации задач государства.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина.

«Мое отношение к президенту остается абсолютно неизменным… Эти взаимоотношения сегодня являются абсолютно нормальными по линии президент — премьер-министр. И там, где нужно подставить плечо для того, чтобы реализовать задачи для государства, я готов это сделать», — сказал он.

По словам Гройсмана, он надеется на такое же отношение со стороны президента и поддержку решений правительства.

Премьер подчеркнул, что нет никаких угроз для страны из-за взаимоотношений Кабмина и президента.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве премьер-министра Владимира Гройсмана есть профессионалы, поэтому он и продолжает работать.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Он также создал политическую партию Украинская стратегия. Он исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.

Во время голосования отставку Гройсмана поддержали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.