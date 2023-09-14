Переходим на военные рельсы и заберем все деньги из местных бюджетов — Арахамия 14 сентября, 05:17 Давид Арахамия (Фото:Украинская правда)

В среду, 13 сентября, в эфире национального телемарафона лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году местные бюджеты ждут радикальные изменения.

«Мы с нового года переходим на военные рельсы, как говорится… До этого были военные рельсы, но около 80% денег, которые зарабатывает Украина, шли на оборону, а где-то 15−20% шли в виде НДФЛ в местные бюджеты, и они их тратили согласно своим правилам. Этого уже не будет. Мы заберем все эти деньги и пустим только на производство украинского оружия: дроны, артиллерия, боеприпасы, патроны и все остальное», — сказал Арахамия.

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Когда государство значительно повысило зарплаты военным, соответственно выросли и отчисления НДФЛ. По словам Арахамии, уже более 200 миллиардов гривен пошли в местные бюджеты.

«Многие руководители городов просто ошалели от таких денег и хотят их как можно быстрее потратить. Потому что есть правило в бюджетном процессе: если не потратишь, у тебя это заберут. И они тратят на все — так и появляются овощерезки, брусчатки, какие-то там парки во время войны», — возмутился депутат.

13 сентября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что приоритетом бюджета на следующий год будут оборона и безопасность Украины.

5 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров одобрит проект государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября.