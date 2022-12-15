Подоляк — о решении Госдумы РФ снять ответственность с оккупантов за преступления в Украине: Нужен спецтрибунал

15 декабря, 20:30
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Снятие российской Госдумой ответственности за преступления российских оккупантов в Украине — это легализация мародерств, изнасилований и убийств, убежден советник главы ОП Михаил Подоляк.

Госдума РФ 13 декабря одобрила в первом чтении законопроект, который отменяет уголовную ответственность за действия российской армии на временно оккупированных территориях Украины в случае, если они были совершены в целях «защиты интересов России».

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В Twitter Подоляк сообщил, что решение правительства страны-агрессора — это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как главных инструментов российского государства.

«Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?» — добавил советник.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1603400930124189696?s=20
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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины. В Белом доме сообщили, что CША изучают и отрабатывают инициативу украинской стороны по созданию спецтрибунала.

https://www.youtube.com/embed/D_2CXzU3VZE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Госдума Мародерство Убийства Изнасилование Михаил Подоляк

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