Безопасность, производство оружия, цифровизация. Зеленский назвал приоритеты госбюджета-2024 13 сентября, 23:33 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Главным приоритетом бюджета на следующий год будут оборона и безопасность Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 13 сентября.

Глава государства рассказал, что провел с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко совещание, касающееся бюджета на 2024 год. Зеленский также рассказал, что должно быть приоритетом в бюджете:



Видео дня

главное — оборона и безопасность. Финансирование обороны и безопасности будет на уровне минимум 1 трлн 600 млрд грн, как в этом году;

в следующем году значительные средства из бюджета будут направлены на производство оружия и дронов в Украине, а также на покупку необходимого для ОПК за границей. Еще почти 100 млрд грн будут направлены на производство оружия, за которое отвечает Министерство стратегических отраслей промышленности, и на украинскую армию дронов;

поддержка ветеранов;

социальные расходы — минимум 469 млрд грн. Также к расходам этого года добавят минимум 24 млрд грн на систему здравоохранения. Будут увеличены расходы на систему образования, в первую очередь на поддержку учителей и преподавателей;

цифровизация, в том числе средства на Мрію. По словам Зеленского, в следующем году Мрія должна « стать доступной украинцам во всех уголках мира»;

стать доступной украинцам во всех уголках мира»; «значительная» индексация пенсий;

стимулирование экономики — производств, рабочих мест и инвестиций;

повышение минимальной зарплаты в Украине в первом полугодии 2024 года.

«Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, очертить время завершения этой войны. Нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства, которые должны выполняться. Государственный функционал, прежде всего цифровой, который должен становиться более современным, чем где-либо в Европе. Все это — наши инструменты, чтобы приблизить победу Украины», — подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее говорил, что Кабинет министров одобрит проект государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября.