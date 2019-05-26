Гордый и суровый город: Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева Сегодня, 10:44 1404 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / VALENTYN OGIRENKO REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook поздравления ко Дню Киева.

Зеленский рассказал, что переехал в Киев в 2003 году.

«По себе знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен миг, чтобы влюбиться в этот город. И миг, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта — он точно не оставляет равнодушным», — поделился мыслями президент.

«Есть то, что делает Киев — Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки „недоразумения“. Да, в этом городе не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим», — добавил он.

«В этом городе нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!» — написал Зеленский.