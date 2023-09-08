Украинские нардепы за время большой войны купили новые машины на миллионы долларов — Bihus.Info 8 сентября, 11:35 По данным журналистов, автомобиль, который принадлежит нардепу от Слуги народа Руслану Горбенко (Фото:Bihus.Info)

Несколько народных депутатов Украины после полномасштабного вторжения России приобрели новые автомобили, общая стоимость которых около $3 миллионов. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты зафиксировали, как депутат группы За будущее Игорь Молоток приехал в Верховную Раду на Toyota Land Cruiser 300, который приобрели в конце 2022 года. Его приблизительная цена — от $96 тысяч, а оформили внедорожник на ООО Вант ЛТД, где основателями значатся сам нардеп и его экс-помощник в парламенте. Молоток говорит, что машину у фирмы арендует.



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Как выяснил Bihus.Info, на ООО Эпицентр К, где соучредителем является коллега нардепа по группе Александр Герега, с лета 2022-го года по апрель 2023-го оформили следующие автомобили:

Mercedes-Benz G63 AMG ( от $220 тысяч);

от $220 тысяч); люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 ( от $187 тысяч);

от $187 тысяч); премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 ( от $260 тысяч);

от $260 тысяч); микроавтобус Mercedes-Benz V 300d ( от $120 тысяч);

от $120 тысяч); электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 ( от $128 тысяч).

Кроме них, компания приобрела много «простых» автомобилей, похожих на корпоративные, пишут журналисты.

В апреле 2023 года на балансе кондитерского дома Вацак, основателем которого является нардеп группы Доверие Геннадий Вацак, появился Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge, цены на который стартуют от $700 тысяч. Его же соратник Василий Петевка приехал на заседание парламента на Volkswagen Touareg за приблизительно $76 тысяч, который оформили на компанию его жены. В комментарии журналистам он заявил, что задекларировал машину, но ее стоимость вспомнить не смог.

Также в течение 2022−2023 годов на фирме жены нардепа появились и другие новые автомобили:

Skoda Kodiaq ( от $38 тысяч);

от $38 тысяч); Mercedes-Benz V 300d ( от $120 тысяч);

от $120 тысяч); Mercedes-Benz G63 AMG ( от $221 тысяч);

от $221 тысяч); BMW X5 ( от $75 тысяч).

По словам Петевки, его жена на них не ездит, а как используют автомобили — не знает.

Еще один нардеп из Доверия Андрей Кит приехал под Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d (от $84 тысяч), оформленный на фирму его отца в феврале 2023-го. Депутат от этой же группы Лариса Билозир, по данным Bihus.Info, приехала на заседание на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor. Его цена — около $63 тысячи. Оформлена машина на ее брата, а сама Билозир говорит, что пользуется ею и задекларирует, «когда возобновят подачу данных».

Также среди владельцев новых автомобилей есть представители Слуги народа. Руслан Горбенко приехал в Раду на кроссовере Mercedes-Benz GLS 400d (от $90 тысяч), который оформили на его мать. В апреле 2023-го на нее зарегистрировали и новый Range Rover Sport, цена которого — от $118 тысяч. Пользование последним Горбенко отрицает.

В этом году летом за рулем Mercedes-Benz EQS 450+ заметили его коллегу по фракции Ореста Саламаху. Журналисты выяснили, что этот электромобиль приобрели битым на аукционе в США в июне 2022-го и завезли в Украину за $55 тысяч. Его оформили на маму нардепа, восстановили и в мае 2023-го года выставили на продажу за $99 тысяч.

По словам Саламахи, все с автомобилем делал его брат, а он им «временно пользовался из-за недоступности личного». В июле 2023-го машину переоформили на другого владельца, и политик говорит, что Mercedes-Benz его семье больше не принадлежит.

Электромобиль Volkswagen id.4 купил в августе прошлого года нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко. Цены на такие стартуют от $37 тысяч. Он объяснил очередную покупку «многодетностью семьи».

Нардепа от бывшей ОПЗЖ, а теперь Платформы за жизнь и мир Суто Мамояна видели за рулем Mercedes-Benz S500, оформленного на кузена депутата. На него же в апреле 2023-го оформили новый премиальный электромобиль BMW i7 в версии xDrive60, который стоит от $129 тысяч, пишут журналисты.

Год производства всех упомянутых автомобилей от 2020-го до 2023-го.