Гончарук рассказал, за что будет отвечать на посту замглавы АП Вчера, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Олексей Гончарук/Facebook Гончарук является руководителем организации Офис эффективного регулирования Олексей Гончарук/Facebook

Новоназначенный заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук будет отвечать за экономический блок.

«В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ», — написал он в своем Facebook.

Гончарук добавил, что у него много идей и наработок.

При этом он подчеркнул, что мечтает через три года увидеть Украину в ТОП-10 рейтинга World Bank Doing Business и сделает для этого все от него зависящее.

«Ну и да. У меня нет даже тени сомнений в проукраинскости позиций команды президента. И сегодня я в этом еще раз убедился», — резюмировал замглавы АП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Гончарука на должность замглавы АП.

Алексей Гончарук — юрист, адвокат, представитель партии Сила людей, а также руководитель организации Офис эффективного регулирования.