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Гончаренко прогнозирует вхождение нардепов Народного фронта в партию Порошенко

Вчера, 12:33
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Гончаренко прогнозирует вхождение нардепов Народного фронта в партию Порошенко - фото

пресс-служба президента Украины

Верховная Рада

Замглавы фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко прогнозирует вхождение части нардепов от Народного фронта в партию Петра Порошенко Европейская солидарность.

По словам Гончаренко, предвыборный съезд партии Европейская солидарность  (переименованная партия Блок Петра Порошенко Солидарность) запланирован на 6 июня.

"Я думаю, вы увидите определенных народных депутатов от Народного фронта, которые будут выдвинуты от нашей партии... Давайте дождемся съезда, вы все увидите", - цитирует Гончаренко Интерфакс-Украина. 

24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия – отныне политсила называется Европейская солидарность.

Теги:   партия Европейская Солидарность Алексей Гончаренко Народный фронт

Спецтема   Выборы в Раду

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