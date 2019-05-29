Гончаренко прогнозирует вхождение нардепов Народного фронта в партию Порошенко
Замглавы фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко прогнозирует вхождение части нардепов от Народного фронта в партию Петра Порошенко Европейская солидарность.
По словам Гончаренко, предвыборный съезд партии Европейская солидарность (переименованная партия Блок Петра Порошенко Солидарность) запланирован на 6 июня.
"Я думаю, вы увидите определенных народных депутатов от Народного фронта, которые будут выдвинуты от нашей партии... Давайте дождемся съезда, вы все увидите", - цитирует Гончаренко Интерфакс-Украина.
24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия – отныне политсила называется Европейская солидарность.