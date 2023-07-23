«Теперь Одесса — самая большая цель Путина». Об обстрелах портового города и тех, кто кричит «бандеровские отродья» — интервью NV с Гончаренко 23 июля, 23:33 NV Премиум Алексей Гончаренко (Фото:NV)

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в интервью Radio NV рассказал о мотивах массированных обстрелов Россией портового украинского города Одесса и коррупции среди чиновников во всей области.

— Одесса страдает от российских атак уже не первый день, не первую ночь. Но также мы видим очень мощную информационную атаку. Мы можем лично это наблюдать в своих соцсетях, в ютубе. Происходит сейчас активизация российских ботов, которые пишут, что все «Одессу сдают», «скоро будет наша». Что вы наблюдаете, как это происходит в Одессе?

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— В Одессе, скажу честно, информационную атаку я не очень чувствую. А физическая атака ощущается очень сильно. Мне кажется, шесть ночей, дней подряд Одесса очень серьёзно обстреливается, очень серьёзно. То есть каждый день [летят] десятки ракет и дронов.

Конечно, что это очень сложно. Люди не спят по ночам, людям страшно. Это реальность. Но это не значит, что люди готовы сдаться или еще что-то. Нет, такого нет.

Конечно, городу очень сложно, город нуждается в поддержке, город нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны. Это очевидно.

Только что я включался на CNN, призывал мир [помочь нам], просил везде. Потому что Одесса — это же не просто миллионный город, к сожалению, не единственный миллионный город, который обстреливают, а это всемирное наследие ЮНЕСКО. Очень больно, режет сердце видеть, как разрушается один из красивейших городов Европы.

Но Одесса — это порт. Три крупных порта Одессы фактически кормят по миру сотни миллионов людей. По оценкам ООН, 400 миллионов людей на планете зависимы от украинского зерна, а главный путь экспорта украинского зерна — это большие порты Одессы.

Если эти порты будут уничтожены, то это, конечно, огромный вызов уже не только для нас, для Украины, для Одессы, но и для всего мира. Это гуманитарная катастрофа мирового масштаба.

— То есть вы не видите того, чтобы определенные враждебные силы внутри Одессы пытались расшатать город? Хорошо ли работают наши правоохранительные органы? Можно ли это оценить?