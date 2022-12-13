«Не можем терпеть ячейку ФСБ». Нардеп Гончаренко о санкциях против УПЦ МП 13 декабря, 18:47 22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру (Фото:СБУ)

Нардеп Алексей Гончаренко в эфире Радио НВ прокомментировал санкции, введенные против Украинской православной церкви Московского патриархата.

На вопрос Радио НВ, доволен ли он введенными против верхушки УПЦ МП санкциями, Гончаренко ответил:

«Совершенно. Наконец-то. Я хочу сказать, что я очень рад тому, что мы на 10 месяце войны поняли, что не можем терпеть ячейку ФСБ прямо у себя под боком и делать вид, что ничего не происходит. Слава Богу. Лучше поздно, чем никогда».

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Он отметил, что СБУ работает и санкции вводятся, но, по его мнению, вместо этого «надо просто принимать закон».

«В Верховной Раде лежит закон (авторства многих депутатов, я тоже среди них), который позволит остановить деятельность какой-либо церкви — не только об УПЦ МП идет речь, а любой церкви, чей руководящий орган в Москве», — уточнил нардеп.

Он допустил возможность появления в будущем какой-то другой церкви — «в другом религиозном направлении, но руководящейся из Москвы» — и подчеркнул, что терпеть это нельзя.

«Не может быть ни одной организации в Украине, которая управлляется из Москвы. Все. Это должно быть для нас аксиомой. Для этого этот закон нужно как можно быстрее принимать. Ждем. И очень хочется…», – сказал Гончаренко.

По словам нардепа, недавнее решение СНБО предусматривает последующие действия Кабмина, требующие времени.

«Я не понимаю, зачем это все? В Верховной Раде уже есть законопроект. Если вы считаете, что нужно что-то подрихтовать, подправить — пожалуйста.

От имени авторского коллектива могу сказать, мы абсолютно все согласны что угодно там рихтовать, чтобы осталась эта идея, что московские церкви не могут работать в Украине. … Мы имеем полное право принять наконец-то кардинальные решения и раз и навсегда обеспечить безопасность государства в этом вопросе. Я к этому всех призываю. И надеюсь, что мы это сделаем, не затягивая время", - сказал он.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния РФ».

2 декабря СНБО ввел санкции против десяти деятелей УПЦ МП , в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского. Зеленский их утвердил. 11 декабря СНБО ввел санкции против еще семи деятелей УПЦ МП.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру . Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не церковное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что "эта группа активистов поет".

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».