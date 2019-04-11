Голосуют против Порошенко. Социологи объяснили высокий рейтинг Зеленского на выборах президента
41% украинцев, которые готовы поддержать во втором туре выборов президента шоумена Владимира Зеленского, голосуют против нынешнего главы государства Петра Порошенко.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
В то же время 57% избирателей Зеленского голосуют скорее за него. Кроме того, около 60% его избирателей подчеркивают, что своим выбором выражают протест против существующей ситуации в стране.
Если говорить о Петре Порошенко, то 22% его избирателей скорее голосуют против Зеленского, а 79% - за него самого.
Также среди избирателей действующего главы государства, 40% опрошенных голосуют не столько за Порошенко, сколько против президента РФ Владимира Путина.
Опрос проводился с 5 по 10 апреля. Было опрошено 3000 человек методом формализованного интервью.