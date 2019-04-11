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Спецтема: Выборы президента Украины

Голосуют против Порошенко. Социологи объяснили высокий рейтинг Зеленского на выборах президента

Сегодня, 12:32
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Голосуют против Порошенко. Социологи объяснили высокий рейтинг Зеленского на выборах президента - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Во втором туре выборов Зеленского готовы поддержать 61% украинцев

41% украинцев, которые готовы поддержать во втором туре выборов президента шоумена Владимира Зеленского, голосуют против нынешнего главы государства Петра Порошенко. 

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

В то же время 57% избирателей Зеленского голосуют скорее за него. Кроме того, около 60% его избирателей подчеркивают, что своим выбором выражают протест против существующей ситуации в стране.

Если говорить о Петре Порошенко, то 22% его избирателей скорее голосуют против Зеленского, а 79% - за него самого.

Также среди избирателей действующего главы государства, 40% опрошенных голосуют не столько за Порошенко, сколько против президента РФ Владимира Путина.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля. Было опрошено 3000 человек методом формализованного интервью.

Теги:   Украинцы Опрос Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

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