Голосуют против Порошенко. Социологи объяснили высокий рейтинг Зеленского на выборах президента Сегодня, 12:32 441 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Во втором туре выборов Зеленского готовы поддержать 61% украинцев Valentyn Ogirenko/Reuters

41% украинцев, которые готовы поддержать во втором туре выборов президента шоумена Владимира Зеленского, голосуют против нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

В то же время 57% избирателей Зеленского голосуют скорее за него. Кроме того, около 60% его избирателей подчеркивают, что своим выбором выражают протест против существующей ситуации в стране.

Если говорить о Петре Порошенко, то 22% его избирателей скорее голосуют против Зеленского, а 79% - за него самого.

Также среди избирателей действующего главы государства, 40% опрошенных голосуют не столько за Порошенко, сколько против президента РФ Владимира Путина.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля. Было опрошено 3000 человек методом формализованного интервью.