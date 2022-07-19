«Достойно пришла, достойно ухожу»: Венедиктова дала оценку своей работе на посту генпрокурора
Поводом для увольнения Ирины Венедиктовой стали коллаборанты в Офисе генпрокурора (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)
Во вторник, 19 июля, Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на увольнение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.
Сама же Венедиктова во время своего выступления перед правоохранительным комитетом Рады дала советы его членам по поводу реформирования системы и заявила, что прошла путь генпрокурора «достойно».
«Я достойно пришла на эту должность, и достойно ухожу. Относительно меня ни у кого нет ничего», — цитирует ее народный депутат Ярослав Железняк.
Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.
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