«Достойно пришла, достойно ухожу»: Венедиктова дала оценку своей работе на посту генпрокурора

19 июля, 13:25
Поводом для увольнения Ирины Венедиктовой стали коллаборанты в Офисе генпрокурора (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Поводом для увольнения Ирины Венедиктовой стали коллаборанты в Офисе генпрокурора (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на увольнение генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

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Сама же Венедиктова во время своего выступления перед правоохранительным комитетом Рады дала советы его членам по поводу реформирования системы и заявила, что прошла путь генпрокурора «достойно».

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«Я достойно пришла на эту должность, и достойно ухожу. Относительно меня ни у кого нет ничего», — цитирует ее народный депутат Ярослав Железняк.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

https://www.youtube.com/embed/uQKC3r8kgEo
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Верховная Рада Увольнение Владимир Зеленский Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора

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