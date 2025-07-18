В Офисе президента рассказали, как будет проходить голосование на выборах после войны

В Украине будут приняты законодательные акты, которые сделают возможным проведение выборов после войны (Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Сейчас Верховная Рада Украины работает над изменениями в Избирательный кодекс , но процесс возвращения к довоенному состоянию не будет быстрым.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эфире телемарафона Єдині новини.

Отвечая на вопрос, как будет проходить голосование на выборах, Мудрая подчеркнула, что будет учтена ситуация, в которой страна окажется после войны. Также будет учтен аспект переходного правосудия.

«То есть, вернуться к довоенному состоянию и проведению выборов, как у нас было до войны, к сожалению, не быстро можно будет. Конечно, будет учитываться вся специфика ситуации после войны и соответственно [будут] приняты законодательные акты, которые сделают возможным проведение выборов после войны», — отметила она.

Заместитель руководителя ОП также подчеркнула, что сегодня нет условий безопасных для проведения выборов.

«И для того, чтобы все вернулись граждане, для того, чтобы принять участие в выборах», — отметила Ирина Мудрая.

Рада готовит спецзакон для послевоенных выборов — главное

25 июня результаты совместного исследования показали, что 57,6% украинцев считают, что, если переговоры со страной-агрессором РФ закончатся временным прекращением боевых действий и окончанием военного положения, то в Украине нужно проводить выборы.

28 июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», — сказал Стефанчук.