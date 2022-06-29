«Миллионы людей стали заложниками». МИД Украины ответил на оправдания Захаровой по блокировке Россией экспорта украинского зерна 29 июня, 15:50 Николенко подчеркнул, что именно российская блокада морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркнул, что блокада Россией украинских портов может стать причиной голода в мире, комментируя в Twitter заявления российского МИД.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности страны-агрессора экспортировать зерно, чтобы избежать голода в мире. Она добавила, что Москва якобы не препятствует вывозу украинского зерна, а также ежедневно обеспечивает некие «безопасные коридоры» для этих целей.

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Комментируя ее заявления, Николенко подчеркнул, что именно российская блокада морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность.

«Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчиваются отговорки», — написал он.

Он добавил, если украинское зерно не будет вывезено, миру грозит голод из-за действий РФ.

«Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы», — сказал он.

Страна-агрессор блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

В то же время с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла с временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

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