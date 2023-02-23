Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину вторжения России в Украину

23 февраля, 09:31
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Зеленский ответит на вопросы журналистов в годовщину вторжения России (Фото:ОП)

Зеленский ответит на вопросы журналистов в годовщину вторжения России (Фото:ОП)

В пятницу, 24 февраля, президент Украины ВладимирЗеленский проведет пресс-конференцию.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, она буде посвящена годовщине вторжения России и пройдет под названием Февраль. Год несокрушимости.

Время и место проведения пресс-конференции пока держат в секрете.

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Об этом журналистам сообщат дополнительно в письме, которое будет подтверждать аккредитацию на мероприятие.

24 февраля исполняется год с начала большой войны России против Украины. Все это время Зеленский и его ближайшее окружение находятся в стране.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля. В эти дни жителей страны призвали быть особенно внимательными к объявлению воздушных тревог и переходить в укрытие.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Пресс-конференция Владимир Зеленский Война России против Украины

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