Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину вторжения России в Украину
Зеленский ответит на вопросы журналистов в годовщину вторжения России (Фото:ОП)
В пятницу, 24 февраля, президент Украины ВладимирЗеленский проведет пресс-конференцию.
Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, она буде посвящена годовщине вторжения России и пройдет под названием Февраль. Год несокрушимости.
Время и место проведения пресс-конференции пока держат в секрете.
Об этом журналистам сообщат дополнительно в письме, которое будет подтверждать аккредитацию на мероприятие.
24 февраля исполняется год с начала большой войны России против Украины. Все это время Зеленский и его ближайшее окружение находятся в стране.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля. В эти дни жителей страны призвали быть особенно внимательными к объявлению воздушных тревог и переходить в укрытие.