Подоляк заявил о вероятности российских ракетных атак 21−24 февраля 18 февраля, 23:08 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

По данным Офиса президента, российские оккупанты могут применить крылатые и баллистические ракеты в течение 21−24 февраля в связи с годовщиной начала полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом в субботу, 18 февраля, заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

«Скажем, например, 21-24-го [февраля]. Будут ли они (россияне – ред.) обстреливать крылатыми и баллистическими ракетами? Да. Мы к этому готовы? Давайте искренне – безусловно, готовы. Будем опять же, слышать сирены и будем находиться в местах, где можно обезопасить свою жизнь», — сказал Подоляк.

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Также он предположил, что российские оккупанты могут усилить свои действия в Донецкой и Луганской областях — на таких направлениях, как Бахмут, Соледар, Марьинка, Угледар и Кременная.

«Мы и партнерам объясняем, почему нам нужно увеличить поставки снарядов, ракет определенной дальности – потому что нужно их (россиян — ред.) отодвинуть от наших ребят, что их нужно уничтожать там, где они находятся. Надо иметь гораздо больше снарядов, чтобы уничтожать их непосредственно на поле боя, их артиллерию, чтобы не было контактного, стрелкового боя», – отметил представитель ОП.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к годовщине полномасштабного вторжения Россия сокращает промежутки между массированными атаками. По его словам, оккупанты используют для ударов «все, что под рукой».

