Подписал закон об узниках Кремля. Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая, 14:12
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Зеленский обратился к украинцам в годовщину депортации крымских татар (Фото:ОПУ)

Зеленский обратился к украинцам в годовщину депортации крымских татар (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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В своем обращении он провел параллели с 1944 годом, когда крымские татары пережили депортацию и с теми преступлениями, которые российские оккупанты совершают сейчас, похищая украинцев.

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«В 1944 году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым. Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы не выдержим. Но мы выдержали. И боремся, чтобы вернуть в каждый уголок нашего дома жизнь. И возвращаемся», — сказал украинский президент.

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Зеленский добавил, что кремлевский режим не только пытается второй раз лишить дома крымских татар, но и отбирает дом у всех украинцев.

«Сегодня мы снова обращаемся к тому, что было пережито. И делаем это в условиях, когда потомки той тирании не только во второй раз пытаются лишить крымских татар их дома еще с 2014 года, но когда они хотят отобрать дом уже у всего многомиллионного украинского народа, всех живущих на нашей земле», — сказал он.

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Во время обращения Зеленский также подписал закон о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы вследствие агрессии против Украины.

По его словам, закон призван обеспечить защиту всех мирных граждан Украины, которые были репрессированы оккупантами и которые были взяты в плен.

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«Это закон, в частности, и для Наримана Джелялова и многих других, кто в Крыму в своем родном доме лишен воли. Для тех, кто удерживается в тюрьмах на полуострове, и кто вывезен в Россию. Это закон для родных и близких всех заложников Кремля в Донецке, Луганске, во всех этих районах и в Крыму. Для всех, кто испытал издевательства от врага. Это помощь и защита. И мы обязательно восстановим справедливость», — резюмировал Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=5QDt1f5bb6M

18 мая — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

С того момента, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, на оккупированных украинских территориях российская армия прибегает к методам принудительной депортации, подобным тем, которые 78 лет назад сталинский режим задействовал в отношении крымских татар.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Крым Владимир Зеленский Депортация крымских татар Война России против Украины

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