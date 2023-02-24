Зеленский дает пресс-конференцию по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения РФ — трансляция 24 февраля, 17:20 Владимир Зеленский через год дважды выезжал из Украины: в США и в Европу (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения РФ и девятой годовщины начала войны с Россией, которую Москва развязала 20 февраля 2014 года.

Пресс-конференция Зеленского 24 февраля называется Февраль. Год несокрушимости.

До ее проведения не раскрывалось ни время, ни место проведения мероприятия — их назвали только аккредитованным журналистам.

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NV ведет трансляцию пресс-конференции президента Украины.

Это не единственное важное событие с участием Владимира Зеленского сегодня. Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, проведет онлайн-переговоры с другими лидерами Большой семерки (G7), в которых также примет участие Владимир Зеленский. Онлайн-встреча будет посвящена координации усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за полномасштабную войну.

Вечером 23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины и украинской формулы мира. Документ, поддержанный 141 страной из 193 членов ООН (против 7, воздержались 32), призывает Россию немедленно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Резолюция также призывает к международному судебному преследованию виновных в совершении преступлений, обмене военнопленными, освобождении всех незаконно задержанных и возвращении насильственно депортированных людей.