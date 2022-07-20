После визита в Ирпень и Гостомель. Главы МИД Чехии и Австрии пообещали не прекращать помогать Украине 20 июля, 17:22 Австрия и Чехия продолжат оказывать Украине непоколебимую поддержку перед лицом российской агрессии (Фото:Alexander Schallenberg/Twitter)

Главы МИД Чехии и Австрии, Ян Липовский и Александр Шалленберг, посетили города Ирпень и Гостомель, а также встретились с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

О визите чешского и австрийского министров в Ирпень сообщил мэр города Александр Маркушин.

«Для нас особенно почетно встречать таких гостей, ведь Ирпень уже получает ощутимую поддержку от Австрии и Чехии», — написал он в Telegram.

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Маркушин добавил, что тысячи жителей Ирпеня нашли безопасное убежище в этих странах в период оккупации города войсками РФ. Также, по его словам, Австрия уже начала оказывать помощь в рамках восстановления города.

Чешский министр в Twitter сообщил, что в последний раз был в Украине пять месяцев назад, перед российским вторжением.

«Грустно видеть разрушенные украинские города Гостомель и Ирпень. Мы не должны прекращать помогать Украине», — пишет Липовский.

Он добавил, что обсудил с Кулебой дальнейшую поддержку Украине и предложил помощь в качестве председателя Совета ЕС.

«Мы говорили о военной ситуации в стране и о нашей дальнейшей поддержке. В августе я пригласил Дмитрия в Прагу. Украина теперь имеет статус кандидата, давайте посмотрим, как мы можем помочь в качестве председателя Совета ЕС», — пишет он.

Шалленберг подчеркнул в Twitter после встречи министров с Кулебой, что его страна продолжит оказывать Украине непоколебимую поддержку перед лицом российской агрессии.

«Ужасно видеть, что жестокая агрессивная война России сделала с этой прекрасной страной и ее народом. Продолжим стоять вместе с Украиной», — написал он.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области.

Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых.

По состоянию на 2 мая, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, убитых российскими оккупантами.

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