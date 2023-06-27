Главу Тернопольского облсовета и двух замглавы ОВА подозревают в вымогательстве 2,4 млн грн у бизнесмена-волонтера — записи разговоров

27 июня, 11:15
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Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум замглавы ОВА. По данным следствия, они вымогали у бизнесмена-волонтера приблизительно 2,4 млн грн.

Об этом НАБУ сообщило во вторник, 27 июня.

В бюро рассказали, что деньги требовали за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

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«За эти средства они также обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед его ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году. Это был их „откат“ за возвращение долгов перед предприятием», — заявили в НАБУ.

Детективы обнародовали записи разговоров бизнесмена и задержанных чиновников за февраль, март и июнь.

26 июня НАБУ и САП разоблачили чиновников во время получения ими третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги. Им грозит два года тюрьмы или штраф от 150 до 400 необлагаемых минимумов доходе, или общественные работы на срок от 100 до 200 часов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Тернополь Вымогательство Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Подозрение Взятка

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